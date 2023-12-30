Іспанія

П'ятирічне перебування колумбійця в іспанському клубі добігло кінця.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про відхід центрального захисника Бернардо Еспіноси.

34-річний колумбієць виступав за Жирону з 2017 року, і за цей період була однорічна оренда у складі Еспаньола.

На його рахунку 174 проведені матчі, в яких він забив вісім голів і віддав шість гольових передач.

Також Бернардо виступав за хіхонський Спортинг, Севілью Атлетіко, Расінг, Мідлсбро та Севілью.

Також зазначається, що з 1 січня Еспіноса стане гравцем колумбійського Атлетіко Насьональ, за який виступає орендований форвард київського Динамо Ерік Рамірес.