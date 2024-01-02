Іспанія

Кепа пропустить матч через хворобу.

У рамках 19 туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі прийме Мальорку. Головний тренер господарів Карло Анчелотті заявив, що у цій зустрічі зіграє українець Андрій Лунін.

"Кепа захворів на грип і не тренувався в останні кілька днів, тому Лунін гратиме", — наводить слова Анчелотті Marca.

Матч Реал – Мальорка відбудеться 3 січня о 20:15 за київським часом.

Цього сезону Лунін провів дев'ять поєдинків у всіх турнірах, з яких чотири на нуль при шести пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялось, що Лунін таємно продовжив контракт із Реалом.