Кепа пропустить матч через хворобу.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
02 січня 2024, 14:38
У рамках 19 туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі прийме Мальорку. Головний тренер господарів Карло Анчелотті заявив, що у цій зустрічі зіграє українець Андрій Лунін.
"Кепа захворів на грип і не тренувався в останні кілька днів, тому Лунін гратиме", — наводить слова Анчелотті Marca.
Матч Реал – Мальорка відбудеться 3 січня о 20:15 за київським часом.
Цього сезону Лунін провів дев'ять поєдинків у всіх турнірах, з яких чотири на нуль при шести пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялось, що Лунін таємно продовжив контракт із Реалом.