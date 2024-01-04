Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Севілья - Атлетік - Getty Images
04 січня 2024, 22:17
Атлетік переграв Севілью на виїзді. Голи були забиті у кожному з таймів.
Колектив Ернесто Вальверде знаходиться на 3 місці. Його опоненти перебувають на 16 позиції.
Севілья — Атлетік 0:2
Голи: Весга, 30, Паредес, 76
Севілья: Дмітрович — Баде (Янузай, 65), Рамос, Салас — Санчес (Ньянзу, 65), Соу (Торрес, 65), Сусо, Гудель (Ракітич, 41), Педроса (Маркан, 80) — Окампос, Мір
Атлетік: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Галаррета (Еррера, 69), Весга (Гомес, 74) — Н. Вільямс (Арес, 80), Сансет (Прадос, 69), Беренгер — Гурусета (Гарсія, 74)
Попередження: Соу, Ракітич, Маркан — Гарсія