Іспанія

Захисник Барселони Алехандро Бальде захворів та не зіграє проти команди з третього дивізіону чемпіонату Іспанії.

Сьогодні, 7 січня, Барселона вирушить в гості до представника третього дивізіону чемпіонату Барбастро на матч 1/16 Кубка Іспанії.

Як пише Diario AS, захисник Барселони Алехандро Бальде не допоможе своїй команді. Гравець не встигає відновитись після хвороби, через яку не тренувався останні дні.

Також гру пропустять Ламін Ямал через дискваліфікацію, Педрі, Гаві, Тер Штеген, Канселу та Алонсо через травми.

Початок матчу — о 22:00.