Іспанія

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу своєї команди у матчі Кубка короля проти Барбастро.

В 1/16 фіналу Кубка Іспанії Барселона зустрічалась з представником третього дивізіону Барбастро. Каталонці перемогли з рахунком 3:2. Після матчу наставник "блаугранас" Хаві підбив підсумки матчу.

"Нам довелося трохи помучитися. Ми впевнено провели перший тайм, здавалося, що все добре, але такі матчі завжди складаються нелегко. Вийшло складніше, ніж має бути. Але ми у 1/8 фіналу й досягли своєї мети", — слова Хаві наводить Marca.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барбастро — Барселона в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.