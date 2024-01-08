Іспанія

Рубен Бараха висловився про перемогу над Картахеною (2:1) за підсумками додаткового часу.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Валенсія здобула перемогу над Картахеною за підсумками додадкового часу.

Головний тренер "кажанів" Рубен Бараха поділився враженнями від цього протистояння.

"Ми знали, що гра буде складною. Це був дуже рівний матч. Ми не дуже добре почали гру. Ми знали, що суперник добре емоційно розпочне зустріч.

Це Кубок Іспанії, ви можете отримати тут сюрпризи. Хоча, на щастя, ми пройшли далі. Вітаю Картахену, тому що вони зіграли чудову гру. Нумо думати про наступний виклик.

Ми цінуємо це, ми хочемо пройти якомога далі. Уболівальники в захваті. Тепер ми дізнаємося наступного суперника. Коли у вас є можливість проходити раунди, це приємне змагання", — цитує слова Барахи офіційний сайт Валенсії.

Дивіться відео голів та огляд матчу Картахена — Валенсія на Football.ua.