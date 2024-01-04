Іспанія

Українець відіграв "на нуль" в матчі чемпіонату Іспанії.

Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував переможний матч проти Мальорки (1:0) в рамках Ла Ліги. Українець відіграв 90 хвилин та отримав жовту картку.

"Гарний початок 2024 року. Чудова командна робота, боротьба до кінця. Дякую вболівальникам за підтримку", – написав Лунін в соцмережі Instagram.

Готуватиметься команда Карло Анчелотті тепер до Суперкубка Іспанії, тоді як наступний матч чемпіонату для неї відбудеться аж 21 січня вдома проти Альмерії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка в 19 турі іспанської Ла Ліги.