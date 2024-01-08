Іспанія

Після минулого ушкодження іспанець встиг провести на полі 11 хвилин.

Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес знову опинився в лазареті "блаугранас". Про це повідомляє Sport.

32-річний іспанець після травми в грудні, вперше з'явився на полі в минулій грі проти Барбастро (3:2) у Кубку Іспанії, проте через 11 хвилин після виходу на заміну отримав нове пошкодження і був змушений залишити поле.

Після медичного обстеження у футболіста діагностували пошкодження м'яза лівого стегна – на відновлення йому знадобиться близько 4-5 тижнів.

Цього сезону Мартінес провів 11 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.