Після минулого ушкодження іспанець встиг провести на полі 11 хвилин.
Іньїго Мартінес, Getty Images
08 січня 2024, 20:53
Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес знову опинився в лазареті "блаугранас". Про це повідомляє Sport.
32-річний іспанець після травми в грудні, вперше з'явився на полі в минулій грі проти Барбастро (3:2) у Кубку Іспанії, проте через 11 хвилин після виходу на заміну отримав нове пошкодження і був змушений залишити поле.
Після медичного обстеження у футболіста діагностували пошкодження м'яза лівого стегна – на відновлення йому знадобиться близько 4-5 тижнів.
Цього сезону Мартінес провів 11 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.