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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (01.01.2024 — 8.01.2024).

Зимня трансферна кампанія 2024 року тільки розпочалась, а деякі команди вже поповнили свої склади потужними гравцями. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — були й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Еміль Форсберг (із Лейпцига до Нью-Йорк Ред Буллз)

Вік: 32

Країна: Швеція

Позиція: Півзахисник

Сума оренди: 3,00 млн €

Про перехід Форсберга у МЛС було відомо в середині грудня, проте офіційно трансфер відбувся 1 січня. Шведський гравець підписав трирічний контракт з американським клубом, який включатиме опцію продовження ще на рік. Нагадаємо, що Нью-Йорк Ред Буллз торік добрався до плей-оф раунду Кубка МЛС, але вилетів на ранній стадії.

До РБ Лейпциг нині 32-річний півзахисник приєднався взимку 2015 року, коли клуб виступав у другій Бундеслізі. Мальме тоді отримав за нього 3,7 мільйона євро.

За ці дев'ять сезонів він провів за "биків" 324 матчі, в яких відзначився 71 голом і 68 асистами. Серед трофеїв: дві перемоги в Кубку Німеччини (сезон-2021/22 і сезон-2022/23), а також одного разу святкував з ними перемогу у Суперкубку країни (сезон-2023/24).

Саша Калайджич (оренда із Вулвергемптона в Айнтрахт)

Вік: 26

Країна: Австрія

Позиція: Нападник

Крім підсилення ван де Беком, Айнтрахт, який рішуче налаштований пробитись в єврокубки, вирішив підписати ексгравця Штутгарта Сашу Каладжича. Франкфурт орендував австрійського нападника на шість місяців.

"Саша вже довів, що може чудово показувати себе, виступаючи у Бундеслізі. Він привнесе до нашої гри нові якості. Ми переконані, що його досвід допоможе нам у досягненні поставленої мети", — так підписання форварда прокоментував спортивний директор Франкфурта Маркус Креше.

У стан "вовків" австрієць перебрався півтора року тому. За цей час він провів лише 14 матчів, в яких забив 3 голи.

Фабіу Сілва (оренда із Вулвергемптона до Рейнджерс)

Вік: 21

Країна: Португалія

Позиція: Нападник

У 2020 році Вулвз заплатив Порту за 18-річного талановитого Фабіу Сілву 40 мільйонів євро. Неймовірна сума за юнака. Але виправдати кошти, які за нього заплатити, він не зміг. У підсумку, португалець провів за "вовків" 72 матчі, в яких забив 5 м'ячів.

Згодом були оренди до Андерлехта та ПСВ, де він грав більш успішно. Зокрема, за бельгійський клуб Фабіу забив 11 голів у 32 поєдинках.

І от чергова оренда. Тепер у Шотландію до Рейнджерс. Орендну угоду з 21-річним португальцем розраховано до кінця нинішнього сезону. Про викуп нічого не вказано.

Важко сказати, чи вдасться йому реанімувати кар'єру. Проте португальцю лише 21 рік і в нього все ще попереду.

Донні ван де Бек (оренда із МЮ до Айнтрахта)

Вік: 26

Країна: Нідерланди

Позиція: Півзахисник

У 2020 році Манчестер Юнайтед заплатив Аяксу за ван де Бека майже 40 мільйонів євро. За ці роки нідерландець забив лише 2 голи та віддав 2 результативні передачі у 62 матчах за "червоних дияволів". А також побував в оренді в Евертоні, де зіграв 7 матчів та забив 1 гол. Проявити себе на Туманному Альбіоні заважали травми. Зокрема, майже весь минулий сезон футболіст лікувався після розриву "хрестів".

Аби не змарнувати найкращі роки на лавці МЮ, ван де Бек вирішив покинути манкуніанський клуб. На горизонті були Жирона і Айнтрахт. Нідерландець вирішив продовжити кар'єру в німецькому клубі на правах оренди.

Оренда голландця має на увазі можливість подальшого викупу за 11+4 мільйонів євро. Айнтрахт також заплатить манкуніанцям за оренду.

Термін оренди ван де Бека складає пів року – до 30 червня 2024 року.

Тіло Керер (оренда із Вест Гема в Монако)

Вік: 27

Країна: Німеччина

Позиція: Захисник

Сума оренди: 500 тис. €

Тіло Керер повернувся у Францію після півторарічного вояжу в Англію. Лондонці отримають 500 тисяч євро за оренду 27-річного німця. А потенційний викуп контракту Керера коштуватиме Монако 11 мільйонів євро.

27-річний Керер провів 50 матчів за лондонців з моменту переходу в серпні 2022 року з ПСЖ. Однак він впав у немилість і не відповідає вимогам лише після 12 матчів у всіх турнірах, цього сезону для клубу, який зараз посідає шосте місце у Прем'єр-лізі.

Перехід у Монако обумовлений гарантією отримання ігрового часу. Адже Керер не грав за свою країну з червня минулого року і дуже хоче взяти участь у матчах перед чемпіонатом Європи у Німеччині цього року.

Тейджон Б'юкенен (із Брюгге в Інтер)

Вік: 24

Країна: Канада

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 7 млн €

"Нерадзуррі" презентували свого канадського новачка. Звати його - Тейджон Б'юкенен. Йому — 24 і він фланговий півзахисник.

Б'юкенен перебрався до складу лідера чемпіонату Італії з Брюгге. Міланський клуб не пошкодував за нього 7 млн € — це з урахуванням бонусів.

В Інтері Б'юкенен покликаний замінити Хуана Куадрадо, який надовго вибув через травму. Зазначимо, що у цьому сезоні універсальний півзахисник встиг взяти участь у 20 матчах Брюгге у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 4 асистами.

Також варто згадати про те, що Б'юкенен — перший канадець у Серії А.

Маркос Леонардо (із Сантоса в Бенфіку)

Вік: 20

Країна: Бразилія

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 18 млн €

Сантос, який вперше в історії вилетів з еліти чемпіонату Бразилії, продав Бенфіці молодого і талановитого нападника. Маркос Леонардо перебрався до складу гегемона португальського футболу за скромні по сьогоднішнім міркам 18 млн €. Крім того, бразильський клуб також претендуватиме на можливі додаткові виплати.

Футболіст підписав контракт на п'ять з половиною сезонів — до 2029 року і носитиме футболку з 36-м номером.

Леонардо був чи не єдиною світлою плямою на тілі "мертвого" Сантоса. Минулого календарного року він провів 49 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 4 асисти. Для порівняння: Сантос у всіх турнірах за минулий рік забив 42 голи — тобто половину із них на рахунку новачка Бенфіки.

Трансфер Леонардо став п'ятим найдорожчим для Сантоса за всю історію. Дорожче бразильці продавали лише Неймара, Родріго, Габі та Робінью.

Лукас Бералдо (із Сан-Паулу в ПСЖ)

Вік: 20

Країна: Бразилія

Позиція: Захисник

Сума трансферу: 20 млн €

ПСЖ продовжує підписувати талановитих гравців, тим самим омолоджувати склад та закладати фундамент для майбутніх успіхів. На початку року парижани оголосили про підписання 20-річного центрального захисника Лукаса Бералдо із Сан-Паулу.

Бразилець уклав контракт на п'ять сезонів і виступатиме під 35-м номером.

Гранд французького футболу виклав за 20-річного хлопця 20 мільйонів. Сума начебто невелика, враховуючи сьогодення, але є одне але. Лукас Беральдо влітку 2022 року тільки-но приєднався до лав основної команди. Проте вже встиг відіграти за неї 52 матчі (1 гол) за цей час. З них 48 ігор (1 гол) припали виключно на останній сезон національної першості.

Лукас вже дебютував за ПСЖ, відігравши в сумі 80 хвилин у двох матчах — в Суперкубку Франції (проти Тулузи 2:0) та у вчорашньому матчі Кубка Франції (проти Ревеля 9:0).

Еліф Ельмас (із Наполі до РБ Лейпциг)

Вік: 24

Країна: Північна Македонія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 24 млн €

Чинний чемпіон Італії вирішив розлучитись з північномакедонським півзахисником, який відігравав важливу роль в команді Спалетті, але виявився непотрібним Маццарі.

Для порівняння: за минулий сезон Ельмас відіграв за Наполі 47 матчів, а за половину цієї кампанії — всього 16.

24-річний хавбек збірної Північної Македонії підписав із "биками" контракт на чотири з половиною роки, а саме до червня 2028.

Ельмас приєднається до табору Лейпцига під час тренувального табору 2 січня. Німці виклали за північномакедонського хавбека 24,00 млн €. Дуже непогана сума як для 24-річного футболіста.

Вітор Роке (із Атлетіко Паранаєнсе в Барселону)

Вік: 18

Країна: Бразилія

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 40 млн €

Трансфер 18-річного бразильця з Атлетіко Паранаєнсе в Барселону був узгоджений минулого літа. Молодий форвард коштував каталонцям 40 мільйонів євро.

У футболіста вже погоджено контракт із "блаугранас" до літа 2031 року, а клаусула становитиме 500 млн євро.

Футболіст дуже добре зарекомендував себе в Атлетіко Паранаєнсе. Минулого сезону Роке провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав вісім гольових передач.

Футболіст ризикнув взяти №19 в новому клубі, під яким колись виступав Ліонель Мессі. Проте, схоже, Вітор не відчуває тиску через це. Він вже встиг дебютувати за "блауранас", відігравши загалом 38 хвилин в матчі чемпіонату та Кубку Іспанії. Поки молодий бразилець не відкрив лік своїм голам за Барсу. Але впевнені, у нього все ще попереду.