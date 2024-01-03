Іспанія
03 січня 2024, 22:12
Реал із Луніним обіграв Мальорку та став "чемпіоном" у першому колі Ла Ліги
Команда Карло Анчелотті була на межі від утрати очок, але каркас воріт двічі рятував Андрія Луніна, а долю матчу вирішив один результативний удар.
Реал — Мальорка, Getty Images
03 січня 2024, 22:12
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Мальорка 1:0
Гол: Рюдігер, 78
Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Фран Гонсалес — Кроос (Хоселу, 67) — Вальверде, Модрич (Себальйос, 85) — Беллінгем — Родріго (Васкес, 85), Вінісіус (Діас, 60).
Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Раїльйо, Настасич, ван дер Гейден (Лато, 46) — Санчес (Ндіає, 83), Морланес (Маскарель, 74), Коста, Д. Родрігес (Дардер, 73) — Ларін (Абдон, 73).
Попередження: Родріго, Лунін — ван дер Гейден, Настасич, Маффео