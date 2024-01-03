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Реал — Мальорка 1:0
Гол: Рюдігер, 78

Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Фран Гонсалес — Кроос (Хоселу, 67) — Вальверде, Модрич (Себальйос, 85) — Беллінгем — Родріго (Васкес, 85), Вінісіус (Діас, 60).

Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Раїльйо, Настасич, ван дер Гейден (Лато, 46) — Санчес (Ндіає, 83), Морланес (Маскарель, 74), Коста, Д. Родрігес (Дардер, 73) — Ларін (Абдон, 73).

Попередження: Родріго, Лунін — ван дер Гейден, Настасич, Маффео