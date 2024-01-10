Одноклубник Циганкова та Довбика отримав покарання за негативні коментарі щодо роботи арбітрів у матчі Ла Ліги.
Давід Лопес, Getty Images
10 січня 2024, 10:30
Центральний захисник Жирони Давід Лопес не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, дисциплінарний комітет Ла Ліги ухвалив рішення дискваліфікувати 34-річного іспанця на чотири матчі за його коментарі на адресу суддівської бригади.
Інцидент стався у перерві матчу чемпіонату Іспанії проти Альмерії у жовтні, коли Лопес звинуватив головного арбітра Мігеля Анхеля Ортіса Аріаса у грубій та образливій поведінці у першій половині матчу.
Таким чином, Лопес, який зараз відновлюється після м'язової травми, пропустить поєдинки проти Альмерії, Севільї та Сельти у Ла Лізі, а також кубковий матч проти Райо Вальєкано.
Нинішнього сезону Лопес провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі.
Свій наступний матч Жірона проведе проти Альмерії. Гра відбудеться 14 січня о 15:00 за київським часом.