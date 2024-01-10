Іспанія

Одноклубник Циганкова та Довбика отримав покарання за негативні коментарі щодо роботи арбітрів у матчі Ла Ліги.

Центральний захисник Жирони Давід Лопес не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, дисциплінарний комітет Ла Ліги ухвалив рішення дискваліфікувати 34-річного іспанця на чотири матчі за його коментарі на адресу суддівської бригади.

Інцидент стався у перерві матчу чемпіонату Іспанії проти Альмерії у жовтні, коли Лопес звинуватив головного арбітра Мігеля Анхеля Ортіса Аріаса у грубій та образливій поведінці у першій половині матчу.

Таким чином, Лопес, який зараз відновлюється після м'язової травми, пропустить поєдинки проти Альмерії, Севільї та Сельти у Ла Лізі, а також кубковий матч проти Райо Вальєкано.

Нинішнього сезону Лопес провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі.

Свій наступний матч Жірона проведе проти Альмерії. Гра відбудеться 14 січня о 15:00 за київським часом.