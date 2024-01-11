Іспанія

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку від Реала в Суперкубку Іспанії.

Мадридський Атлетіко поступився Реалу в півфіналі Суперкубка Іспанії (3:5). Після гри наставник "матрацників" Дієго Пабло Сімеоне зауважив, що його команда провела хороший матч.

"Сказав футболістам, що вони провели відмінний матч, що ми були дуже близькі та що треба винести урок із ситуацій, які виникали під час гри.

Ми всі обговоримо. Головне – позитивні моменти, а їх було багато. Захист працює не найкраще тому, що недостатньо добре працює тренер.

У футболі немає такого поняття як реванш. У Кубку буде інший матч на виліт, який помітно відрізняється від сьогоднішнього.

Думаю, сил у нас вистачало, ми добре боролися, а ті, хто вийшли на заміну, віддали усі сили. Але, звісно, є що покращити", – заявив тренер в ефірі Movistar.

У фіналі "королівський клуб" зіграє з переможцем пари Барселона — Осасуна.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Атлетіко в півфіналі Суперкубка Іспанії-2024.