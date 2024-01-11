Італія

Керманич Аталанти прокоментував кубкову перемогу над Міланом.

Бергамаська Аталанта напередодні обіграла Мілан у гостьовому чвертьфінальному матчі Кубка Італії.

Мілан — Аталанта 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії-2023/24

Головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні після завершення гри прокоментував виступ власних підопічних.

"Не думаю, що мені потрібно щось говорити про роботу VAR. Відеозаписи говорять самі за себе.

VAR — це дивовижний інструмент у футболі, але якщо його правильно використовувати. Зараз він перетворюється на чергове поле битви, бо ніхто до кінця не розуміє, хто керує суддівством, VAR чи арбітр. Це велика проблема, оскільки існує така різниця в трактуванні інцидентів. Немає ясності.

Чому мене вилучили? Я попросив арбітра ще раз подивитися це на моніторі VAR. Також можу сказати, що Ді Белло — дуже грубий чоловік, тому що у нас з ним, як і з Валері, постійно трапляються якісь погані історії, пов’язані з VAR. Перед матчем він пройшов повз мене й навіть не привітався.

Повертаючись до минулих матчів із Валері та Ді Белло, є величезний список запитань. Тим не менш, після кожного матчу я починаю з чистого аркуша. Я ніколи не намагався вимагати, щоб певні арбітри не призначалися на наші ігри.

Аталанта зробила дуже багато за останні роки. Це правда, що в нас немає ні "срібних" нагород чемпіонату, ні хоча б місця в Лізі чемпіонів або Скудетто — це просто не наш рівень. Ми кілька разів доходили до фіналу Кубка Італії, і цього разу ми все ще хочемо пройти весь шлях до кінця.

Сьогодні я радію, адже таких важких перемог не було вже кілька років, і, можливо, вболівальники занадто звикли до того, що у нас все добре. Приїхати на Сан-Сіро й перемогти перед 70 000 глядачів — це видатне досягнення, і сьогодні ми святкуємо.

У нас зараз геть інша команда, у неї інші характеристики, дуже молоді гравці по всьому полю. У нас є міцне ядро в захисті та півзахисті, тактично ми знаємо, як протистояти будь-якій системі, навіть якщо суперник змінює свої плани.

Якщо ми зможемо змусити Де Кетелаєре та Скамакку бути більш послідовними в атаці та розвиватись, тоді ми зможемо стати ще кращими", — заявив італійський фахівець.

Бергамаська Аталанта в півфіналі Кубка Італії зіграє проти Фіорентини.