Англія

Наставник Ліверпуля Брген Клопп прокоментував перемогу своєї команди в матчі Англійського Кубка Ліги проти Фулгема (2:1).

У першому півфіналі Кубка Ліги Ліверпуль здолав Фулгем з рахунком 2:1. Попри перемогу, керманич мерсисайдців Юрген Клопп розповів, що його підопічні провели не найкращий матч.

"Це було дуже важко. У першому таймі ми створили собі деякі проблеми. Вони дуже щільно оборонялися, і нам довелося робити зміни у перерві, і хлопці впоралися дуже добре.

Вони мали великі шанси на контратаку, потім ми домінували, ми забили, і все було добре. Це не найкраща гра, яку ми коли-небудь проводили, але ми всі люди.

Все було надто повільно, і нам це доводилося міняти. Тоді це була гарна гра, і глядачі весь час були поряд із нами. Спочатку ми просто не давали їм підстав для радості.

Фулгем – дійсно хороша команда. Чи можете ви грати проти нас досить агресивно? Ні, тоді ми вдаримо вас у контратаці. Це була відкрита гра, і ми хочемо вийти у фінал, і якщо ми проведемо справді гарну гру проти Фулгема знову, то ми досягнемо гарного результату. Якщо ні, то вітатимемо суперника", - підсумував тренер "червоних".

Матч-відповідь відбудеться 24 січня.

У фіналі переможець зіграє з сильнішим із пари Челсі — Мідлсбро (перший матч — 0:1).