Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу у 1/2 Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (5:3).

У рамках чвертьфіналу Суперкубка Іспанії Реал виграв мадридське дербі в Атлетіко в овертаймі з рахунком 5:3.

Після гри головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті виокремив Хоселу та Браїма Діаса, які вийшли на заміну та принесли перемогу своїй команді.

"Хоселу та Браїм принесли нам перемогу. Для нас це добре, усі гравці мотивовані.

Ми доклали величезних зусиль, і тепер у нас є чотири дні на відновлення", – сказав головний тренер Реала.

У фіналі "королівський клуб" зіграє з переможцем пари Барселона — Осасуна.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Атлетіко в півфіналі Суперкубка Іспанії-2024.