Іспанія

Протилежні новини з таборів одвічних суперників.

Цей вікенд європейського футболу прикрашатиме черговий епізод El Clasico — одвічного протистояння мадридського Реала та каталонської Барселони, який цього разу відбуватиметься в аравійському місті Ер-Ріяд у рамках фіналу Суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, що в півфіналі "бланкос" здолали сусідів за містом у особі Атлетіко (5:3), а "блаугранас" на добу пізніше подужали памплонську Осасуну (2:0).

І допоки тривають останні приготування до цього двобою, команди дізнаються про стан здоров’я власних виконавців геть невтішні новини.

У Реала під питанням перебуває участь у прийдешній грі правого захисника Даніеля Карвахаля, якого визнали найкращим гравцем матчу проти Атлетіко.

Іспанець не тренувався й не тренуватиметься в основній групі футболістів Карло Анчелотті, проте його участь у матчі проти Барси наразі не підлягає сумнівам.

Чого не скажеш про португальського захисника каталонців Жоау Канселу, який пропустив півфінальну гру через травму коліна із сподіванням на повернення вже у фіналі, однак доля вирішила інакше.

Головний тренер "блаугранас" Хаві вже визнав, що його сподівання повернути гравця до належного стану на вирішальну гру турніру зазнали невдачі.

Матч Реал — Барселона відбудеться 14 січня, о 21:00.