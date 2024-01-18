Україна

Захисник криворізького Кривбасу Вʼячеслав Рябов прокоментував старт роботи на іспанському зимовому зборі.

Кривбас відправився на збори 13 січня. Загалом команда Юрія Вернидуба проведе в Іспанії 10 контрольних матчів. Захисник криворізького клубу Вʼячеслав Рябов поділився очікуваннями від зборів.

"Першочерговим завданням було – відновитись після важкої дороги. Проходить акліматизація, звикаємо до нових умов проживання та тренувань. Втягуємось у режим дворазових тренувань.

Тут класні якісні поля, погода супер. Є все, що треба для якісної та плідної підготовки. Налаштовуємось на хороші збори, треба виконати усе заплановане тренерським штабом.

Важливо закласти фундамент фізичної підготовки. Тому, розуміємо, що перші два тижні будуть дуже важкі. Команда готова працювати та грати контрольні матчі на фоні серйозних навантажень", — сказав футболіст.

Раніше Кривбас підписав першого зимового новачка, яким став Єгор Твердохліб, який раніше виступав за Минай.