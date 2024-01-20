Відбувся черговий матч 21 туру іспанського чемпіонату.
Райо Вальєкано - Лас-Пальмас, Getty Images
20 січня 2024, 17:04
У матчі 21 туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас у гостях мінімально обіграв Райо Вальєкано з рахунком 1:0.
Перемогу команді Франциско Піменти принесли забиті м'ячі у виконанні Альберто Молейро та Хав'єра Муньйоса.
Також додамо, що з 81 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Альваро Гарсії, який отримав другу жовту картку.
Після цієї перемоги Лас-Пальмас набрав 31 очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Райо 23 бали та 11 рядок.
Райо Вальєкано — Лас-Пальмас 0:2
Голи: Молейро, 35, Муньйос, 83.
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Еспіно (Чавварія, 83), Лежен, Ернандес, Балліу (Де Томас, 82) — Гарсія, Валентін, Лопес, Паласон (Нтека, 66) — Трехо (Фалькао, 75), Камельйо (Де Фрутос, 66).
Лас-Пальмас: Вальєс — С. Кардона, Мармол, Херцог, Суарес — Молейро (Марвін, 67), Родрігес, Перроне, Муньйос (Лойодіс, 88), Ель Хаддаді (М. Кардона, 88) — С. Рамірес (Б. Рамірес).
Попередження: Балліу, Гарсія — Вальєс.
Вилучення: Гарсія, 81 (друга жовта картка).