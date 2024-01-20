Іспанія

Відбувся черговий матч 21 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 21 туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас у гостях мінімально обіграв Райо Вальєкано з рахунком 1:0.

Перемогу команді Франциско Піменти принесли забиті м'ячі у виконанні Альберто Молейро та Хав'єра Муньйоса.

Також додамо, що з 81 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Альваро Гарсії, який отримав другу жовту картку.

Після цієї перемоги Лас-Пальмас набрав 31 очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Райо 23 бали та 11 рядок.

Райо Вальєкано — Лас-Пальмас 0:2

Голи: Молейро, 35, Муньйос, 83.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Еспіно (Чавварія, 83), Лежен, Ернандес, Балліу (Де Томас, 82) — Гарсія, Валентін, Лопес, Паласон (Нтека, 66) — Трехо (Фалькао, 75), Камельйо (Де Фрутос, 66).

Лас-Пальмас: Вальєс — С. Кардона, Мармол, Херцог, Суарес — Молейро (Марвін, 67), Родрігес, Перроне, Муньйос (Лойодіс, 88), Ель Хаддаді (М. Кардона, 88) — С. Рамірес (Б. Рамірес).

Попередження: Балліу, Гарсія — Вальєс.

Вилучення: Гарсія, 81 (друга жовта картка).