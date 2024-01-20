Іспанія

Завершився третій поєдинок 21 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав Мальорку на Естадіо де ла Кераміка.

Господарі поля встигли вийти вперед ще у першому таймі завдяки голу Серлота у компенсований час. У другій половині зустрічі гості все ж зуміли врятувати для себе нічию. Л'ябрес, який незадовго до завершення матчу вийшов на поле з лави запасних, теж відзначився голом у компенсований час.

Вільярреал — Мальорка 1:1

Голи: Серлот, 45+1 — Л'ябрес, 90+1

Попередження: Серлот, 44, Кіко, 82 — Ларін, 27, Морланес, 83

Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Баї, Куенка, А. Морено — Ахомаш (Гедеш, 70), Комесанья, Коклен (Капу, 85), Баена (Трігерос, 84) — Ж. Морено, Серлот

Мальорка: Райкович — Санчес (Пратс, 58), Вальєнт, Раїльйо, Настасич, Лато (Х. Коста, 80) — Дардер (Л'ябрес, 88), Морланес, С. Кошта (Маскарель, 80), Родрігес — Ларін (Мурікі, 80)