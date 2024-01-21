Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми емоціями після гри з Альмерією.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги проти Альмерії (3:2).

"Це був дивний матч. Ми погано зіграли перший тайм, де було мало інтенсивності з нашого боку. Оцінка, яку я дав після вчорашнього тренування, була помилковою. Команда втомилася, і ми виступили погано. Потім так вийшло, що завдяки характеру команди та допомозі вболівальників ми змогли подолати дуже складну гру, зігравши зовсім по-іншому другу половину матчу.

Я не отримав нічого позитивного від першого тайму. Краще його забути. Команда була не на своєму місці. У перерві єдине, що я міг зробити, це змінити динаміку та настрій. Я сердився на себе. Всі гравці хочуть грати, і ми повинні добре оцінювати їхню втому, а ми цього не зробили. На 30 хвилині я почав думати про внесення змін, бо не вистачало інтенсивності. Я сказав гравцям, якої стратегії їм слід дотримуватися. Насамперед мені довелося злитися на самого себе. Ті, хто вийшов на заміну, показали, що можуть грати від початку.

Я розумію скарги Альмерії. Ці рішення були розглянуті ВАР, але це були три досить чіткі рішення. Я вважаю, що було ухвалено правильні рішення. Кожен має свою думку. Я говорю те, що бачив. Альмерія провела дуже хорошу гру, але, якщо подивитися на три рішення, то вони були правильними. Я згоден почути, що ми перемогли завдяки ВАР.

Кепа та Лунін задоволені та спокійні. Я постійно з ними розмовляю. Так було і з Касільясом і Дієго Лопесом, і того року все було непогано. Сподіваюся, що буде те саме.

Ми повинні бути надійнішими та сильнішими в захисті, тому що не завжди вистачить сил на такі матчі та голи", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Альмерія.