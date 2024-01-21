Іспанія

Ще один гравець аутсайдера Ла Ліги висловився щодо зустрічі з "вершковими".

Правий захисник Альмерії Марк Пубіль прокоментував результат матчу проти Реала у 21 турі Ла Ліги, передає журналіст Фабріціо Романо.

Реал Мадрид — Альмерія 3:2 Відео голів та огляд матчу 21.01.2024

Як і його одноклубник Гонсало Мелеро, 20-річний іспанець висловив своє невдоволення тим, як склалася зустріч із мадридцями.

"Я думаю, що хтось вирішив, що ми не маємо виграти сьогодні на Барнабеу, що і сталося. Більше нічого додати", — заявив Пубіль в ефірі DAZN.

Нагадаємо, головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що прийняті ВАР три рішення у матчі з Альмерією були правильними.