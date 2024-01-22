Іспанія

Головний тренер Барселони прокоментував роботу суддів в матчах з каталонською командою.

Наставник Барселони Хаві заявив, що в деяких іграх судді приймали навмисні дії не на користь Барселони.

"Я пам'ятаю пенальті у грі з Хетафе, якого не було призначено, гучний епізод з Рафін'єю у штрафному майданчику у грі з Райо, скасований гол Феліша Гранаді.

У нас було б на шість очок більше. І це не виправдання, а реальність. Нам доводиться стикатися із такими ситуаціями на 94-й хвилині.

Але треба продовжувати працювати. Такий шлях", – заявив головний тренер Барселони.

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