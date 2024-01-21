Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 21 січня 2024 року, 19:30.

У 21 турі чемпіонату Іспанії-2023/24 Барселона з хет-триком Торреса здобула виїзну перемогу над Бетісом.

Спочатку вінгер Барселони оформив дубль, на який своїм відповів Іско. Наприкінці матчу Феліш вивів "блаугранас" вперед, а Торрес поставив крапку у ньому, відзначившись втретє.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бетіс — Барселона у 21 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Бетіс — Барселона 2:4

Голи: Іско, 56, 59 — Торрес, 21, 48, 90+2, Феліш, 90

Попередження: Абнер, 72 — де Йонг, 57, Роке, 90+6

Бетіс: Сілва — Бельєрін, Песселья, Сократіс, Абнер — Кардосо (Альтіміра, 73), Рока — Енріке, Іско, Діао (Фекір, 46) — Жозе (Іглесіас, 46)

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі (Феліш, 81), Бальде — де Йонг, Гюндоган, Педрі (Лопес, 71) — Ямал, Левандовські (Роке, 63), Торрес