Іспанія

Футболіст переконаний, що Вінісіус забив гол не за правилами.

Півзахисник Альмерії Едгар Гонсалес прокоментував поразку від Реала (2:3) та висловився про скандальні рішення арбітра, зокрема, арбітр скасував один із голів у ворота Кепи через сумнівний фол, зарахував гол Вінісіуса передпліччям і додав 11 хвилин.

"Ви бачите, що одна команда може сказати судді все, що завгодно, перебуваючи в метрі від нього, а ми не можемо. Є багато відмінностей. Дуже багато відмінностей. Я розумію, що вони – Реал, а ми – Альмерія, але.... Це змагання, яке повинно бути чесним для всіх, і іноді важко побачити, що це так.

Другий гол нам забили рукою, а пенальті в наші ворота не було, тому що на мені сфолили перед цим. Я вистрибнув і відчув поштовх, через який я впав. Якщо цей контакт не був фолом, то удар Беллінгема, коли нам скасували третій гол, теж не повинен був бути фолом.

Ми дуже безпорадні. Всі рішення ухвалювали вони. Ми на останньому місці не через суддів, але в таких іграх дуже боляче, коли таке трапляється", – сказав Едгар Гонсалес.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Альмерія.