Перший поєдинок донеччан на турецьких зборах.
Шахтар, фото - Шахтар
22 січня 2024, 14:21
У понеділок, 22 січня, донецький Шахтар проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане вірменський Пюнік, стартовий свисток пролунає о 14:30.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають першу сходинку елітного дивізіону.
Нагадаємо, вчора мав відбутись поєдинок з Лудогорцем, але його скасували через зливу.
Пряма трансляція матчу Шахтар — Пюнік:
Раніше Дарійо Срна розповів, чому в Шахтарі відмовились продавати Судакова.