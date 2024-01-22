Україна

Перший поєдинок донеччан на турецьких зборах.

У понеділок, 22 січня, донецький Шахтар проведе перший контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане вірменський Пюнік, стартовий свисток пролунає о 14:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "гірників" посідають першу сходинку елітного дивізіону.

Нагадаємо, вчора мав відбутись поєдинок з Лудогорцем, але його скасували через зливу.

Пряма трансляція матчу Шахтар — Пюнік:

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