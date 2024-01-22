Іспанія

Football.ua зробив добірку з коментарів представників ЗМІ та фанатських рухів щодо розкішного виступу наших співгромадян у матчі Ла Ліги напередодні.

Каталонська Жирона напередодні на власному полі здолала андалузьку Севілью в рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги.

Жирона — Севілья 5:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Для місцевого футболу цей успіх команди Мічела не є чимось незвичайним, якщо не розглядати контекст того, що відбувалось безпосередньо на футбольному полі. Один із лідерів чемпіонських перегонів здобув перемогу, нехай і у вольовому стилі, над кризовим колективом, що плентається в нижній частині турнірної таблиці — що ж тут цікавого?

Однак ми всі добре бачили, хто саме вів "червоно-білих" до успіху своїми результативними діями, тож одразу три м’ячі від Артема Довбика, що були забиті за невеличкий відтинок ігрового часу, та результативний постріл Віктора Циганкова не могли залишитись поза нашою увагою.

Українці в одній грі забивають чотири рази — повз таку подію не могли пройти й у іспанській щоденній пресі, і тим паче спантеличені були й уболівальники Жирони, які цього сезону вже й не знають, звідки може прийти наступна приємна несподіванка від улюбленої команди.

Порівняно невелика оглядова стаття стосовно матчу напередодні від місцевого журналіста Альберто Фернандеса зводиться до простого висновку вже на самому початку: "Жирона може в своїх мріях зайти настільки далеко, наскільки захоче. Або настільки, наскільки це дозволять зробити конкуренти".

І одразу ж після цього теза, підтвердження якої ми й самі бачили на полі: "Каталонці легко позбулись Севільї, яка грала від сили стартові десять хвилин".

Що ж до шляху до успіху команди Мічела, то все зводиться до наступного рецепту: "Довбик. Триплет за шість хвилин, навіть не дійшовши до середини першого тайму. Він робив із захистом на чолі з Рамосом усе, що тільки хотів. Як і Савіо.

Це сезон українця в Жироні вже точно запам’ятається назавжди. Подивимось, чи очікуватиме на команду якийсь приз наприкінці шляху.

На Монтіліві сьогодні справжнє свято, тут вітають лідерство в таблиці. І це на тлі того, на що ми дивимось на Сантьяго Бернабеу. Жирона під тиском, але не здається. Перемагати стає звичкою. А це вже варто "золота".

Жирона бере полонених. Над Севільєю пронісся справжній ураган та вщент її зруйнував. Каталонці дістали з рукава лише один козир — Артема Довбика, і гру було завершено. Божевілля! Він забивав навіть із-під Рамоса!".

Ось тут уже Остапа понесло. Одне з найбільш відомих іспанських видань підготувало аж три матеріали, що почергово змінювали один одного на головній сторінці, і в усіх є згадка Артема Довбика, як головного актора на полі Монтіліві.

"Довбик оформив хет-трик і ще раз підтвердив, що він на неймовірному рівні. Коли робив рахунок 3:1, він так легко роздягнув Рамоса".

"Ісаак Ромеро забив важливий гол, але при цьому розбудив звіра в людській подобі. Цей звір — Артем Довбик".

"Не шукайте пояснень цій перемозі. Якщо вам подобається футбол, незалежно від кольорів, до яких ви відчуваєте любов чи симпатію, ви маєте насолоджуватись Жироною, яка є фабрикою хорошої гри, якості та потужності.

Експерти із статистики кажуть, що коли команда продовжує перемагати, вона ближче до поразки, але ця Жирона, здається, живе в іншому вимірі, аніж інші, тому що немає жодного натяку на слабкість чи крихкість.

Севілья вийшла з бажанням посперечатись із командою Мічела один на один і навіть робила це десять хвилин на початку. Але потім її переїхала вантажівка, за кермом якої був Артем Довбик. Історичний хет-трик. Хоча й не найшвидший у сезоні, до речі".

Для цього іспанського видання існує Барселона, а потім усі інші клуби, уключно з Жироною, тож поговорити про черговий епізод VARдриду на Сантьяго Бернабеу значно цікавіше, аніж якісь там хет-трики українця в Жироні чи чергова перемога команди Мічела. Але хоч один матеріал, але вдалось знайти.

"Довбик зламав хід гри всього за шість хвилин, тоді як у цієї Жирони немає жодних обмежень у прогресі. Вони тепер можуть починати гру з передачі на крок повільніше за суперників, і навіть тоді, коли пропускають швидкий гол, усе ще залишаються фаворитами гри.

Нам зараз зрозуміло тільки те, що в нас закінчуються прикметники, якими можна описати гру команди Мічела.

Але цей звір Довбик… Він дав про себе знати. І не раз, не два, а цілих три!

Багато хто запитує, чи є у цієї Жирони межа прогресу. Наша відповідь дуже очевидна й проста".

El Mundo Deportivo: "Довбик розігрів скороварку-Монтіліві"

Те саме, що й до цього, але у "вершкових" кольорах. Те, що сталось на Бернабеу, не полишатиме місцевих журналістів ще кілька тижнів, але й повз Жирону пройти вони не могли. Воно й не дивно, конкурент учергове переміг.

"Жирона пропустила першою, але потім Довбик оформив хет-трик та розігрів цю скороварку, на яку останнім часом перетворюється Монтіліві.

Таким чином удалось відігнати привид Альмерії від команди Мічела й далі вона вже знала, що треба робити. Вишенька на торті — гра бразильця Савіо. Він та Довбик залишали поле під шалені овації трибун".

Реакція фанатів

"Ми занадто недооцінюємо Мбаппе, коли говоримо про Беллінгема" — "Довбик краще за них обох", — @jematelefoot.

"Найкращий бомбардир Іспанії — Артем Довбик. Панове, торік Трабзонспор давав за нього приблизно 6 мільйонів євро, і поки ми вели ці циганські торги. Жирона висмикнула його за 7. Вартість людини зросла до 30 мільйонів за 4 місяці після того! Це божевілля!", — @Aydnbatuu, фанат Трабзонспора.

"Я вперше подивився гру Жирони в цьому сезоні належним чином. Довбик просто фантастичний", — @carl1707.

"За 6 хвилин Довбик забив більше голів, аніж Борха Іглесіас за 9. Він нам точно потрібен?", — @_ElViejoSabroso, фанат Бетіса.