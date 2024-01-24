Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу Кубку Іспанії, який пройде 23 січня і розпочнеться о 20:30.

У рамах чвертьфіналу Кубка Іспанії між собою зійдуться Мальорка та Жирона. Протистояння повинно бути доволі цікавим.

МАЛЬОРКА — ЖИРОНА

СЕРЕДА, 23 ГРУДНЯ, 20:30. МАЛЬОРКА СОН МУА, МАЛЬОРКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Мальорка спробує створити неприємності для однієї з несподіванок цього сезону. У національному кубку острівний колектив зміг дістатися доволі високої стадії й буде намагатися вийти далі. Враховуючи невдалі виступи у чемпіонаті Іспанії, що можна назвати легкою несподіванкою, враховуючи непогану трансферну кампанію минулого літа, хороша гра у цьому турнірі може бути можливістю зробити цю кампанію кращою. Однак, звісно, у цьому протистояння вона не буде фаворитом на контрасті з опонентом.

Жирона добре виступає у Ла Лізі, демонструє топовий характер і вміння здобувати результат навіть у непростих матчах, а також непогано йде і в Кубку Іспанії. Колектив Мічела наразі має хорошу можливість виграти золотий дубль.

Не виключено, що відбудеться ротація, але враховуючи стадію турніру мотивації точно має бути достатньо. Мальорка не завжди забиває багато голів, а ось Жирона може чудово реалізовувати свої нагоди, Артем Довбик, Віктор Циганков та їхні товариші чудово вміють ловити у переходах від оборони до атаки, а опонент може грамотно захищатися у п'ять захисників. Буде цікаво бачити можливе протистояння двох стилів обох команд. Може бути доволі результативна зустріч.

За весь час у цьому протистоянні забивалося не так багато голів, але бодай один / два м'ячі неодмінно опинялися в воротах якоїсь з команд. А в шостому турі цієї кампанії у чемпіонаті Жирона перемогла 5:3, коли забило багато різних гравців.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мальорка: Грейф — Лопес, Настасіч, Копете — Гонсалес, Дардер, Маскарель, ван дер Гейден — Ндіає, Ллябрес — Пратс

Жирона: Карлос — Мартінес, Якобішвілі, Блінд, Гутьєррес — А. Гарсія, Еррера — Циганков, Порту, Савіо — Довбик

Не зіграють: Маффео — Вілья, Рока, Хастін

Під питанням: Куельяр — Хуанпе

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