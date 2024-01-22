Іспанія

Каталонська команда набрала 52 очки за 21 проведений матч.

В матчі 21 туру Ла Ліги Жирона розгромила Севілью — 5:1. Хет-трик на свій рахунок записав Артем Довбик, ще по м'ячу забили Віктор Циганков та Стуані.

Цей результат дозволив каталонському клубу тимчасово очолити турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 52 очки за 21 проведений матч. Це стало новим рекордом в історії Жирони.

Попередній рекорд команди становив 49 очок у сезоні 2022/23, але тоді ці очки були набрані за весь сезон.

У наступному турі на Жирону чекає виїзний поєдинок проти Сельти (28 січня), яка зараз знаходиться на 16-му місці, а мадридський Реал теж на виїзді зіграє проти Лас-Пальмаса (27 січня), який іде восьмим.

Нагадаємо, найвідоміші статистичні портали WhoScored і SofaScore визнали українського центрфорварда Артема Довбика найкращим гравцем матчу Жирона — Севілья.