Іспанія

У минулому талановитий бельгієць віддав дві гольові передачі у матчі проти Шахтаря.

Півзахисник Антверпена Артур Вермерен незабаром має стати гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби досягли усної домовленості про трансфер 18-річного бельгійця, який обійдеться "матрасникам" у 22 мільйони євро плюс бонуси та відсоток від майбутнього продажу гравця.

Також зазначається, що зараз клуби обговорюють останні деталі переходу.

Зазначимо, що Вермерен є вихованцем Антверпена. На його рахунку 63 матчі, три забиті м'ячі та сім асистів, у тому числі два в матчах проти донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів.