У минулому талановитий бельгієць віддав дві гольові передачі у матчі проти Шахтаря.
Артур Вермерен, Getty Images
24 січня 2024, 10:45
Півзахисник Антверпена Артур Вермерен незабаром має стати гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби досягли усної домовленості про трансфер 18-річного бельгійця, який обійдеться "матрасникам" у 22 мільйони євро плюс бонуси та відсоток від майбутнього продажу гравця.
Також зазначається, що зараз клуби обговорюють останні деталі переходу.
Зазначимо, що Вермерен є вихованцем Антверпена. На його рахунку 63 матчі, три забиті м'ячі та сім асистів, у тому числі два в матчах проти донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів.