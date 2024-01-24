Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють Мальорка та Жирона.

Мальорка та каталонська Жирона розіграють поміж собою путівку до півфіналу Кубка Іспанії.

Хав'єр Агірре, після нічиєї проти Вільярреала (1:1), залучив до стартового складу Гонсалеса та Копете до лінії захисту, тоді як Пратс зіграє в центральній вісі, а Маскарель розташується в опорній зоні.

Мічел, на тлі розгрому андалузької Севільї (5:1), використав із перших хвилин Хуана Карлоса у воротах, тоді як Арнау та Яакобішвілі гратимуть у захисті, а Алейш повернеться до центральної ланки. Стуані очолить атаку замість Артема Довбика, але Віктор Циганков зберіг місце на правому фланзі півзахисту.

Мальорка: Грейф — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Копете — Коста, Маскарель — Санчес, Д. Родрігес, Пратс — Ларін.

Запасні: Куельяр, Настасич, Лато, ван дер Гейден, Мурікі, Морланес, Дардер, Кошта, Лябрес, Ндіає, Д. Лопес.



Жирона: Карлос — Арнау, Яакобішвілі, Блінд, Гутьєррес — Еррера — Циганков, А. Гарсія, Мартін, Савіо — Стуані.