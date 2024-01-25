Іспанія

Футболісти каталонського клубу підтримали тренера на тлі чуток про його відставку.

Каталонська Барселона напередодні поступилась баскському Атлетіку в овертаймі (2:4) та вилетіла з Кубка Іспанії на етапі чвертьфіналу.

Атлетік — Барселона 4:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головного тренера "блаугранас" Хаві назвав назвав умову , за якої йому доведеться залишити Барселону.

"Якщо в кінці сезону ми не будемо на належному конкурентному рівні, то мені доведеться піти з клубу", — сказав тренер.

Проте гравці команди підтримали свого тренера, про що заявив ключовий захисник Рональд Араухо.

"Майбутнє Хаві залежить від керівництва клубу, ми не можемо втручатися.

Але повірте, ми дуже задоволені тренером. Він нам дуже допоміг і ми хочемо, щоб він залишився", – сказав захисник Барселони.

Наступний матч баскський Атлетік проведе в гостях у Кадіса в рамках Ла Ліги.