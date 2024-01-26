Кубок Африканских Наций

Сенегал у трьох матчах домігся трьох перемог із загальним рахунком 8:1.

Головного тренера збірної Сенегалу Аліу Сіссе визнано найкращим тренером групового етапу Кубка африканських націй. Про це повідомляє прес-служба турніру.

Під керівництвом 47-річного спеціаліста Сенегал виграв всі три матчі групової стадії турніру із загальним рахунком 8:1.

У першому турі була обіграна Гамбія (3:0), потім перемога над Камеруном (3:1), а насамкінець успіх у матчі проти Гвінеї (2:0).

Сіссе очолює збірну Сенегалу з 2015 року. Під його керівництвом Сенегал став володарем КАН-2021, а потім виборов срібні медалі турніру у 2019 році.

У матчі 1/8 фіналу КАН-2023 збірна Сенегалу зіграє проти Кот-д'Івуару. Гра відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом.