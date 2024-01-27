Іспанія

Аш-Шабаб хоче підписати досвідченого хорвата.

Центральний півзахисник Севільї Іван Ракітич зацікавлений у тому, щоб вже цієї зими вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо та видання Relevo.

За інформацією джерел, Аш-Шабаб зробив пропозицію 35-річному хорвату здійснити трансфер уже в січні цього року.

Ракітич, в якого спливає контракт із Севільєю влітку 2024 року, зацікавлений приєднатися до саудівської команди та наразі веде переговори, щоб цей перехід здійснився.

У поточному сезоні Іван Ракітич провів на клубному рівні 27 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Севілья готова запропонувати хорватському хавбеку новий контракт.