Іспанія

Захисник Барселони прокоментував поразку на власному полі.

Напередодні каталонська Барселона поступилась у домашньому матчі двадцять другого туру іспанської Ла Ліги Вільярреалу.

Барселона — Вільярреал 3:5 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Захисник "блаугранас" Жоау Канселу, на рахунку якого результативна помила в цій грі, після завершення матчу розповів про враження від побаченого на полі.

"Ми змогли зробити найскладніше — вирівняли рахунок за ходом гри, але потім отримали ще три голи. Ми можемо звинувачувати тільки себе.

Я говорю за себе. Це була катастрофа для мене, якщо чесно. Це були найгірші 45 хвилин у моїй кар’єрі. Зараз я думаю про завтрашнє тренування, тому що сонце завжди має з’являтись на обрії, і зручна річ у футболі — те, що в середу буде ще одна гра.

Я завжди намагаюсь бути чесним. Ця поразка — і моя вина також. Була результативна помилка з мого боку.

У нас молода команда, і відсутність досвіду дала нам такий результат. Мені дуже сумно, насправді. Мені дуже подобається цей клуб і те, як вони ставляться до мене, але мій виступ сьогодні був катастрофою, із чим я нічого не міг вдіяти. Завтра я віддам всі сили на тренуванні, щоб знову бути на висоті.

Ми — чудова команда на особистісному та спортивному рівнях. Тренер не винен. Він зробив три зміни, я думаю, що він зробив їх правильно, а я не віддячив йому за можливість зіграти, тому що я повинен був допомогти, а натомість маємо цю помилку.

У мене голова пішла обертом, я не маю пояснень. Дуже важко отримати п’ять м’ячів удома, але футбол такий Ч безжальний. Завтра буде кращий день.

Шанси на чемпіонство? Математично — ще наявні. Але цього буде дуже складно досягти, якщо ми не боротимемось до останнього", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме памплонську Осасуну.