Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 28 січня 2024 року, 19:30.
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28 січня 2024, 22:34
У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала на своєму полю Осасуну.
Протягом матчу команду обмінялися забитися м'ячами, авторами яких стали Ромеро та Будімір.
Огляд матчу:
Севілья — Осасуна 1:1
Голи: Ромеро, 24 — Будімір, 55.
Севілья (старт): Нюланд — Баде, Рамос, Маркао — Навас, Сусо, Агуме, Сумаре, Акунья — Ромеро, Окампос.
Осасуна (старт): Еррера — Гарсія, Катена, Крус — Пенья, Ібаньєс, Муньйос, Гомес, Мохіка — Р. Гарсія, Будімір.
Попередження: Агуме, Сумаре, Рамос.
Вилучення: Сусо, 86 (Севілья).