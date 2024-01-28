У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала на своєму полю Осасуну.

Протягом матчу команду обмінялися забитися м'ячами, авторами яких стали Ромеро та Будімір.

Огляд матчу

Севілья — Осасуна 1:1
Голи: Ромеро, 24 — Будімір, 55.

Севілья (старт): Нюланд — Баде, Рамос, Маркао — Навас, Сусо, Агуме, Сумаре, Акунья — Ромеро, Окампос.

Осасуна (старт): Еррера — Гарсія, Катена, Крус — Пенья, Ібаньєс, Муньйос, Гомес, Мохіка — Р. Гарсія, Будімір.

Попередження: Агуме, Сумаре, Рамос. 

Вилучення: Сусо, 86 (Севілья). 