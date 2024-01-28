Іспанія

Команда Дієго Сімеоне забила у ворота суперника два "сухих" м'ячі.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Валенсію.

Підопічні Дієго Сімеоне змогли забити по одному голу в кожному з таймів: спочатку Ліно відкрив рахунок буквально перед перервою, а вже у другій половині зустрічі Депай подвоїв перевагу "матрацників".

Фінальний свисток у підсумку зафіксував впевнену перемогу Атлетіко з рахунком 2:0.

Атлетіко — Валенсія 2:0

Голи: Ліно, 45+5, Депай, 57

Атлетіко: Облак — Савич, Хіменес (Вітсель, 59), Рейнілду — Моліна, де Пауль (Льоренте, 67), Коке, Барріос (Сауль, 81), Самуел Ліно (Рікельме, 67) — Гризманн, Депай (Мората, 67)

Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є, Москера, Пауліста (Озкачар, 79), Гая — Гільямон (Васкес, 79), Пепелу — Фран Перес (Яремчук, 56), Герра, Дієго Лопес (Уго Гонсалес, 89) — Дуро (Альберто Марі, 89)

Попередження: Моліна, 49, Сауль, 83