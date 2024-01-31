Іспанія

Клуб хоче додати якості у атакувальну лінію.

Валенсія хоче взяти в оренду Рафу Міра - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі було зроблено офіційну пропозицію для Севільї, також вона буде включати можливість викупу наступного літа.

Стосовно цього трансферу конкурента Романа Яремчука ведуться розмови між клубами. Валенсія, що купила також вихованця Реала, наразі йде на 8 місці у чемпіонаті Іспанії.

Цього сезону 26-річний гравець провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.