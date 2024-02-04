Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 23-го туру Прімери, який пройде 04 лютого та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал та Атлетіко.

РЕАЛ — АТЛЕТІКО

НЕДІЛЯ, 04 ЛЮТОГО, 22:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

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Цього сезону вболівальники вже тричі дивилися мадридське дербі, і кожне проходило в різних змаганнях: Ла Лізі, Кубку та суперкубку Іспанії. Цікаво, що Атлетіко вигравав в двох матчах.

Мадридське дербі – це завжди цікавий матч, але наразі ці клуби вийшли на вищий рівень. У трьох дербі цього сезону вболівальники побачили 18 голів. У 2024 році Атлетіко переміг з рахунком 4:2, а Реал — 5:3. Тим не менш, це було в інших турнірах. Подивимося, чи буде подібне в Ла Лізі.

У кубкових матчах в основному вигравав Реал, а в чемпіонаті Атлетіко також міг створити конкуренцію. В загальному зустріч цих команд часто дарує багато цікавих ситуацій.

Можливо, голів може бути не так багато, але вони будуть забиті обома сторонами. Однак Реал є фаворитом, оскільки грає вдома і загалом виглядає краще в чемпіонаті.

Лідери команд готові взяти участь у матчі, нових пошкоджень немає. Необхідно чекати на цікаві моменти.

Непогані кондиції зараз мають Альваро Мората та Вінісіус Жуніор. Також мають демонструвати клас їхні товарищі і враховуючи інші матчі цих команд це можна чекати.

Конкуренція між Реалом і Атлетіко у трьох інших сезонах була досить рівною, і в матчах зазвичай не було великої кількості голів. Дана тенденція трішки змінюється і можна бачити все більше результативних зустрічей двох іспанських грандів.

Реал не програвав Атлетіко вже 9 матчів вдома. У цьому сезоні з 10 домашніх зустрічей також виграла 9 і лише 1 зіграла внічию.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Камавінга, Вальверде, Кроос, Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Атлетіко: Облак — Савіч, Вітсель, Рейнілду — Моліна, Льоренте, Коке, де Пауль, Ліно — Грізманн, Депай

Не зіграють: Куртуа, Мілітао, Алаба, Чуамені — Аспілікуета, Хіменес, Вітоло, Лемар

Під питанням: Рюдігер — Мората

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