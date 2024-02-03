Іспанія

Другий гол українця в іспанській Ла Лізі.

Центральний нападник Валенсії Роман Яремчук відзначився результативною дією у матчі 23 туру іспанської Ла Ліги.

На 23-й хвилині домашнього поєдинку проти Альмерії, за рахунку 1:0 на користь "кажанів", 28-річний українець зумів головою замкнути подачу Пепелу. Голкіпер аутсайдера турніру Машимільяну був близьким до сейву, але м'яч все ж опинився у його воротах. Святкуючи гол, Яремчук зняв футболку та одразу ж отримав жовту картку.

Зазначимо, що у чемпіонаті Іспанії це вже другий результативний удар українця. Нападник також відзначився голом у Кубку Іспанії, виступи в якому Валенсія цього разу припинила на стадії 1/8 фіналу.

Нагадаємо, на нашому сайті триває текстова онлайн-трансляція поєдинку Валенсія — Альмерія.