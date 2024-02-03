Український нападник відзначився ще в першому таймі, тоді як після перерви його команда помітно збавила оберти.
Валенсія — Альмерія, Getty Images
03 лютого 2024, 17:08
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Валенсія — Альмерія 2:1
Голи: Дуро, 14, Яремчук, 23 — Аррібас, 50
На 61-й хвилині Пепелу (Валенсія) не забив пенальті (штанга).
Валенсія:
Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Дженк, Гая — Лопес (Петер Гонсалес, 61), Пепелу, Гільямон (Амалла, 90+1), Герра (Васкес, 70) — Яремчук (Марі, 70), Дуро.
Альмерія:
Машиміану — Пубіль, Чумі (Мілованович, 83), Монтес (Баба, 34), Сентельєс — Лопі, Гонсалес, Мелеро (Лосано, 61) — Аррібас (Робертоне, 83), Баптістао (Ромеро, 61), Рамазані.
Попередження: Яремчук, Герра, Москера, Гільямон — Сентельєс, Гонсалес, Лосано, Рамазані, Робертоне
На 90+2-й хвилині був вилучений Лео Баптістао (Альмерія) (неспортивна поведінка, не на полі).