Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Жирона та Реал Сосьєдад.

Каталонська Жирона та баскський Реал Сосьєдад зіграють поміж собою на Монтіліві в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Мічел, після перемоги над Сельтою з Віго (1:0), використав із перших хвилин Еріка Гарсію до центру оборони, тоді як на вістрі атаки гратиме Порту. Артем Довбик залишився поза заявкою.

Іманол Альгуасіль, на тлі нічиєї проти Райо Вальєкано (0:0), залучив до стартового складу Одріосолу на правому фланзі оборони, тоді як Бекке та Мендес гратимуть у півзахисті, а Оярсабаль повернеться до дуету в атаці.

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Савіо — Порту.

Запасні: Фуїдіас, Соліс, Мартінес, Стуані, Б. Гарсія, Валері, Хуанпе, Торре, Яакобішвілі, Артеро.



Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Субельдія, Пачеко, Галан — Беккер, Субіменді, Турр’єнтес, Мендес — А. Сілва, Оярсабаль.

Запасні: Марерро, Барренечеа, Меріно, захарян, Де Сарате, Оласагасті, Садік, Ле Норман, Магунаселая, Меркеланс, Армбуру, Руперес.