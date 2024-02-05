Іспанія

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Пабло Сімеоне прокоментував нічийний результат (1:1) поєдинку 23-го туру Ла Ліги проти Реала.

В неділю відбувся центральний матч 23 туру Ла Ліги — на Сантьяго Бернабеу в Мадриді Реал приймав Атлетіко. Поєдинок завершився бойовою нічиєю — 1:1. Після гри наставник "матрацників" Дієго Сімеоне підбив підсумки матчу.

"Для мене це була дивна гра. Вона не була настільки яскравою, як три інші, які ми проводили в поточному сезоні. Вони були кращими за нас. Другий тайм пройшов з невеликою кількістю шансів для обох команд. Цей результат трохи збільшив наші шанси на перемогу в чемпіонаті.

Атлетіко прагнув зрівняти рахунок до самого кінця гри, і врешті добився заслуженої нічиї. Команда виглядає дуже добре перед поєдинком в середу", — цитує Сімеоне Marca.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги