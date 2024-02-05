Іспанія 05 лютого 2024, 09:46 Лунін: Хороша гра, але поганий результат Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував нічию з Атлетіко у 23-му турі Ла Ліги. андрій Лунін, gettyimages 05 лютого 2024, 09:46 В неділю відбувся центральний матч 23 туру Ла Ліги — на Сантьяго Бернабеу в Мадриді Реал приймав Атлетіко. Поєдинок завершився бойовою нічиєю — 1:1. Після гри голкіпер "вершкових" Андрій Лунін висловився про гру команди. "Хороша гра, чудова командна робота, але поганий результат. Пишаюсь командою та нашими вболівальниками", — написав Лунін в інстаграмі. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrii_Lunin (@lunin_andrey) Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги Люди Андрій Лунін Команди Атлетіко Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте