Іспанія

Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував нічию з Атлетіко у 23-му турі Ла Ліги.

В неділю відбувся центральний матч 23 туру Ла Ліги — на Сантьяго Бернабеу в Мадриді Реал приймав Атлетіко. Поєдинок завершився бойовою нічиєю — 1:1. Після гри голкіпер "вершкових" Андрій Лунін висловився про гру команди.

"Хороша гра, чудова командна робота, але поганий результат. Пишаюсь командою та нашими вболівальниками", — написав Лунін в інстаграмі.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги