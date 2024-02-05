Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував нічию з Атлетіко у 23 турі Ла Ліги.

В неділю відбувся центральний матч 23 туру Ла Ліги — на Сантьяго Бернабеу в Мадриді Реал приймав Атлетіко. Поєдинок завершився бойовою нічиєю — 1:1. Після гри наставник "бланкос" Карло Анчелотті висловився про результат.

"Вважаю, що це був дуже гарний матч із нашого боку. Ми добре контролювали гру, але нам не пощастило, що пропустили м'яч на останній хвилині.

Ми заслужили на перемогу і самі виграли багато ігор на останніх хвилинах, тому не можемо себе ні в чому звинувачувати. Ми продовжуємо лідирувати у чемпіонаті.

Не хвилюйтесь – у нас дуже гарна команда. Ми граємо у дуже хороший футбол – це найбільше дає мені впевненість у майбутньому. У нас сильна команда, кожен робить свій внесок, кожен відданий справі.

Ми незадоволені, бо заслужили на перемогу. Команда виклалася повністю. Я підкреслюю прихильність кожного, кожен робить великий внесок.

Я дуже задоволений відданістю кожного. Коли в команді є майстерність і відданість справі, легше досягти успіху", – сказав головний тренер Реала.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги