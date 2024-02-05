Іспанія

Голанд — це "норвезький Довбик".

Українському нападнику каталонської Жирони Артему Довбику всередньому потрібно 70 хвилин на забитий гол у Ла Лізі. Це найкращий показник у іспанській першості, повідомляє WhoScored.

Топ-5 гравців іспанської Ла Ліги, яким потрібно найменше хвилин на забитий гол в цьому сезоні виглядає наступним чином:

1. Артем Довбик (Жирона) — 70.8 хвилин

2. Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) — 101.7 хв.

3. Альваро Мората (Атлетіко) — 102.3 хв.

4. Антуан Грізманн (Атлетіко) — 109.6 хв.

5. Александер Серлот (Реал Сосьєдад) — 115.8 хв.

Враховувалися гравці, які зіграли 1000+ хвилин у цьому сезоні в Ла Лізі.