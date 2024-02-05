Голанд — це "норвезький Довбик".
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05 лютого 2024, 19:17
Українському нападнику каталонської Жирони Артему Довбику всередньому потрібно 70 хвилин на забитий гол у Ла Лізі. Це найкращий показник у іспанській першості, повідомляє WhoScored.
Топ-5 гравців іспанської Ла Ліги, яким потрібно найменше хвилин на забитий гол в цьому сезоні виглядає наступним чином:
1. Артем Довбик (Жирона) — 70.8 хвилин
2. Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) — 101.7 хв.
3. Альваро Мората (Атлетіко) — 102.3 хв.
4. Антуан Грізманн (Атлетіко) — 109.6 хв.
5. Александер Серлот (Реал Сосьєдад) — 115.8 хв.
Враховувалися гравці, які зіграли 1000+ хвилин у цьому сезоні в Ла Лізі.