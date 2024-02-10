Фланговий захисник команди Мічела Ян Коуту провалив гру в своїй зоні, чим у повному обсязі скористались опоненти на чолі з фантастичним Джудом Беллінгемом та Вінісіусом.
Реал — Жирона, Getty Images
10 лютого 2024, 21:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Жирона 4:0
Голи: Вінісіус, 6, Беллінгем, 36, 54, Родріго, 61
На 90+1-й хвилині Хоселу (Реал) не забив пенальті (штанга).
Реал:
Лунін — Васкес, Чуамені, Карвахаль, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем (Діас, 57) — Родріго, Вінісіус.
Жирона:
Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Мартін (Соліс, 71), А. Гарсія — Циганков (Валері, 71), Порту (Торре, 46), Савіо — Довбик.
Попередження: Менді — Хуанпе, Коуту.