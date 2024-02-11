Іспанія

Ключовий півзахисник Реала Джуд Беллінгем вибув на два тижні через травму.

В центральному матчі 24 туру Ла Ліги Реал розгромив Жирону — 4:0. Дублем відзначився Джуд Беллінгем. Втім, для англійця не все склалось вдало в цьому матчі. На 57-ій хвилині Джуда замінили через пошкодження.

Як повідомляється на офіційному сайті "вершкових", у Беллінгема діагностовано розтягнення зв'язок лівої щиколотки високого ступеня тяжкості.

За інформацією Marca, через травму футболіст не гратиме мінімум два тижні. Медичний персонал клубу планує поставити Беллінгема на ноги до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига, який відбудеться 6 березня.

Цього сезону, Беллінгем загалом зіграв за Реал 29 матчів, забив 20 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Беллінгем встановив рекорд Реала у ХХI столітті.