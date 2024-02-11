Іспанія

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор висловився щодо виступів за "королівський клуб".

В центральному матчі 24 туру Ла Ліги Реал розгромив Жирону — 4:0. Вінісіус Жуніор взяв участь у всіх голах, а після матчу підкреслив, що грати за Реал — неймовірна честь для нього.

"Я завжди радий бути гравцем Реала, дуже радий. Сподіваюся, президент дозволить мені дуже довго тут грати, бо я люблю цей клуб.

Джуд Беллінгем? Цього сезону він найкращий! Ми сім'я", – наводить слова бразильця інсайдер Фабріціо Романо.

Завдяки перемозі над Жироною, Реал відірвався від каталонської команди на п'ять пунктів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Жирона у 24 турі Ла Ліги.