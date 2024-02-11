Підопічні Агірре Хав'єра здобули три очки завдяки голу на останніх хвилинах.
Мальорка - Райо, gettyimages
11 лютого 2024, 19:20
У 24-му турі Ла Ліги Мальорка на своєму полі приймала Райо Вальєкано. Обидві команди підходили до поєдинку з двома поразками поспіль в попередніх турах.
Все найцікавіше команди приберегли на другий тайм. Спочатку Санчес допоміг Мальорці вийти вперед, а Гарсія через пів години вирівняв статус-кво.
Вже в компенсований до другого тайму час Мурікі завдав влучного удару, який допоміг його команді святкувати перемогу — 2:1.
Мальорка впритул наближається до Райо. Гості залишились на 14-ій сходинці, маючи перевагу над сьогоднішнім суперником в один бал.
Мальорка — Райо 2:1
Голи: Санчес, 48, Мурікі, 90+1 — Гарсія, 76.