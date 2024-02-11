Іспанія

Підопічні Агірре Хав'єра здобули три очки завдяки голу на останніх хвилинах.

У 24-му турі Ла Ліги Мальорка на своєму полі приймала Райо Вальєкано. Обидві команди підходили до поєдинку з двома поразками поспіль в попередніх турах.

Все найцікавіше команди приберегли на другий тайм. Спочатку Санчес допоміг Мальорці вийти вперед, а Гарсія через пів години вирівняв статус-кво.

Вже в компенсований до другого тайму час Мурікі завдав влучного удару, який допоміг його команді святкувати перемогу — 2:1.

Мальорка впритул наближається до Райо. Гості залишились на 14-ій сходинці, маючи перевагу над сьогоднішнім суперником в один бал.

Мальорка — Райо 2:1

Голи: Санчес, 48, Мурікі, 90+1 — Гарсія, 76.