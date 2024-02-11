Іспанія

Іспанський форвард залишив поле у сльозах.

Наразі проходить поєдинок 24 туру іспанської Ла Ліги, в якому Севілья на своєму полі приймає Атлетіко.

Наприкінці першого тайму стався неприємний епізод, у якому травму отримав нападник "матрацників" Альваро Мората.

Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, яке визначить ступінь тяжкості травми, але зважаючи на все, може бути щось серйозне, оскільки Альваро залишив поле у сльозах.

Нинішнього сезону 31-річний іспанець провів 33 матчі, в яких забив 19 голів та віддав три гольові передачі.